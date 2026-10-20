Üç bakandan Brüksel’deki diplomasi mesaisinde kahve molası
, SalıG: Güncelleme: 16:50, 20/10/2026, Salı16:50, 20/10/2026
Yeni Şafak
Üç bakanın bir araya geldiği anlar objektiflere yansıdı
Türkiye-Belçika Dördüncü Bakanlar Toplantısı için Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yoğun program arasında kahve eşliğinde sohbet etti. Üç bakanın samimi buluşması dikkat çekti.
Belçika’nın başkenti
Brüksel’de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı kapsamında Türkiye’yi temsil eden
Hakan Fidan,
Akın Gürlekve
Mustafa Çiftçi, program arasındaki molada bir araya geldi.
Kahve eşliğinde sohbet eden üç bakanın samimi anları objektiflere yansıdı. Buluşma yoğun diplomasi trafiği arasında gerçekleşti.
Üç bakan aynı karede
Türkiye’nin dışişleri, adalet ve içişleri alanlarındaki temsilcilerini buluşturan kare, Brüksel’deki toplantı programının dikkat çeken anlarından biri oldu.
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