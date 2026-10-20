Ankara'dan Brüksel'e üç bakanlı çıkarma: İlk kareler geldi 10 yıl sonra bir ilk olacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Brüksel'de Belçikalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. En son 2016 yılında Ankara'da gerçekleştirilen kritik zirvede terörle mücadeleden vize ve göç süreçlerine, adli iş birliğinden savunma sanayisine kadar birçok hayati başlık masaya yatırılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Brüksel’de düzenlenecek Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı için gittikleri Brüksel'de diplomasi trafiğine başladı.
Zirvede terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, vize süreçleri ve güvenlik adımları detaylıca ele alınacak.
Ziyaret maratonu yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı kalmayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kritik görüşmeler yapacak.
Son toplantı 2016'da Ankara'da düzenlenmişti
Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı'nın önceki turu 2016 yılında Ankara'da yapılmıştı.
Brüksel'de gerçekleştirilecek dördüncü turda, ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler de ele alınacak.