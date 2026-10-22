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YÖK duyurdu: Dijital Üniversite Platformu 16 modülde ücretsiz eğitime başlıyor

YÖK duyurdu: Dijital Üniversite Platformu 16 modülde ücretsiz eğitime başlıyor

17:50, 22/10/2026, Perşembe
AA
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YÖK duyurdu: Dijital Üniversite Platformu 16 modülde ücretsiz eğitime başlıyor
Başvurular 26 Ekim'de sona erecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu, yapay zekadan veri analizine, sürdürülebilir finanstan temiz enerji teknolojilerine uzanan 16 farklı modülde ücretsiz çevrim içi eğitim imkanı sunacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 135 binden fazla kişinin başvurduğu, 30 bini aşkın katılımcının eğitimlere devam ettiği program, bu yıl kapsamı genişletilerek yeniden başlıyor. Yapay Zeka ve Veri Analizi okullarına Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulunun da eklenmesiyle eğitimler üç okul çatısı altında yürütülecek.

Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin akademik katkı sağlayacağı platformda katılımcılar, farklı disiplinlerde bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Yapay Zeka Okulu'nda makine öğrenmesi, kolaylaştırıcı araçlar ve modern yazılım geliştirme olmak üzere üç modülde eğitim verilecek.

Makine öğrenmesi modülünde sinir ağları, derin öğrenme, transformer mimarisi ve pekiştirmeli öğrenme gibi konular ele alınacak.

Kolaylaştırıcı Araçlar modülünde ChatGPT ve Claude gibi üretken yapay zeka araçlarının akademik araştırma, veri analizi, metin işleme ve içerik üretiminde kullanımı öğretilecek.

Modern Yazılım Geliştirme modülünde ise yapay zeka destekli kod üretimi, yazılım geliştirme süreçleri, test yöntemleri ve yazılım mimarisi üzerinde durulacak.

Veri analizinde yedi farklı modül

Veri Analizi Okulu'nda temel istatistik, panel veri, hesaplamalı sosyal bilimler, dijital beşeri bilimler, psikometri, biyoistatistik ve veri analitiği olmak üzere yedi modül yer alacak.

Temel istatistik modülünde veri düzenleme, hipotez testleri ve regresyon analizleri; Panel Veri modülünde R programlama diliyle ekonometrik analizler işlenecek.

Hesaplamalı sosyal bilimler modülünde metin madenciliği, doğal dil işleme, ağ analizi ve coğrafi bilgi sistemleriyle toplumsal olayların incelenmesine odaklanılacak. Dijital beşeri bilimler modülünde ise tarih, edebiyat ve kültürel araştırmalarda dijital araçların kullanımı ele alınacak. Psikometri modülünde ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik analizleri; Biyoistatistik modülünde sağlık araştırmalarında kullanılan istatistiksel yöntemler öğretilecek.

Veri Analitiği modülünde de veri görselleştirme, makine öğrenmesi, sınıflandırma, anomali tespiti ve açıklanabilir yapay zeka konularına yer verilecek.

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik eğitimleri ilk kez programda

Bu yıl programa eklenen Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Okulu'nda altı farklı modülde eğitim sunulacak.

İklim değişikliği ve küresel politikalar modülünde uluslararası iklim anlaşmaları, emisyonların azaltılması ve iklim politikaları; Kurumsal Sürdürülebilirlik modülünde şirketlerin sürdürülebilirlik stratejileri ve raporlama standartları ele alınacak.

Çevresel sürdürülebilirlik modülünde karbon ve su ayak izi, kaynak verimliliği ve atık yönetimi konuları işlenecek.

Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir finans ekosistemi modülünde kaynakların verimli kullanılması ve yeşil dönüşümün finansmanı üzerinde durulacak. Sosyal Sürdürülebilirlik modülünde ise eşitlik, kapsayıcılık ve adil geçiş konuları ele alınacak.

Temiz enerji teknolojileri modülünde hidrojen üretimi ve depolanması, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolama sistemleri ve temiz enerji uygulamaları incelenecek.

Başvurular 26 Ekim'de sona erecek

Dijital Üniversite Platformu'na 18 yaş ve üzerindeki adaylar başvurabilecek. Eğitimler ücretsiz ve çevrim içi gerçekleştirilecek.

Adaylar, ders saatlerinin çakışmaması koşuluyla farklı okullardan en fazla iki modül seçebilecek.

Eğitimler 3 Kasım 2026'da başlayacak. İki dönem halinde yaklaşık 24 hafta sürecek programda 23 Ocak-28 Şubat 2027 tarihleri arasında dönem arası verilecek. Dersler 4 Haziran 2027'de tamamlanacak.

Başvurular,
"www.dijitaluniversiteplatformu.org/tr/"
 adresinden 26 Ekim saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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Başlıklar :yapay zekaYükseköğretim Kuruluyeşil dönüşüm
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