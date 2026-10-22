KPSS Ortaöğretim bu pazar günü yapılacak

KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (2 yıl) mezun olabilecek durumda bulunan adayların katılacağı belirtildi. 81 il ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da düzenlenecek KPSS Ortaöğretim için 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulacak, 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav ise 12.25’te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunacak

Genel yetenek testi; sözel ve sayısal bölümden, genel kültür testi ise tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ve Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konularından oluşacak. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM’nin ‘ais.osym.gov.tr’ adresinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarının ise 19 Kasım’da açıklanacağı ifade edildi. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek. KPSS’ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek. Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri ‘KPSS Ortaöğretim’ sınav sonuçlarını etkilemeyecek.

"2 milyon 985 bin 438 aday sınava başvurdu"

KPSS Ortaöğretim uygulamasına 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu belirten ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945 kadın, 1 milyon 536 bin 493’ ü ise erkek adaylardan oluşuyor. Adayların 946 bin 606’sı meslek lisesi, 938 bin 230’u Anadolu lisesi, 540 bin 629’u açık öğretim lisesi, 299 bin 509’u imam hatip lisesi, 59 bin 659 u fen lisesi, 17 bin 389’u sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 aday ise diğer lise türlerinden başvurmuş durumda" açıklamasında bulundu.

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KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın giriş belgeleri erişime açıldı