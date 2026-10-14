KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın giriş belgeleri erişime açıldı

Dijital dünyanın geleceği İstanbul'da masaya yatırılacak: Yapay zekâdan dezenformasyona kritik başlıklar

Yapay zekânın hayatın her alanına nüfuz ettiği, dijital platformların toplumsal ve kültürel dönüşüm üzerindeki etkisinin giderek arttığı bir dönemde İstanbul, önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Arel Üniversitesi tarafından 22-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek II. Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi'nde (ICTADC 2026), dijital çağın fırsatları kadar beraberinde getirdiği tehditler de ele alınacak.