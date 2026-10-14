KPSS Ortaöğretim Sınavı’nın giriş belgeleri erişime açıldı
14:55, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
ÖSYM, 25 Ekim'de gerçekleştirilecek 2026-KPSS Ortaöğretim sınavının giriş belgelerini erişime açtı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı’nın sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim Sınavı’na katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 14 Ekim saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.
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