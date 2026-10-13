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YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere kritik çağrı: Müfredat hafifletilsin test sınavları azalsın

YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere kritik çağrı: Müfredat hafifletilsin test sınavları azalsın

19:13, 13/10/2026, Salı
IHA
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YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere kritik çağrı: Müfredat hafifletilsin test sınavları azalsın
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye’nin bilimsel yayın sayısında dünyada 15’inci sıraya yükseldiğini belirterek, "En az iki üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında yer almasını istiyoruz" dedi. Özvar, lisans müfredatlarının sadeleştirilmesi ve çoktan seçmeli sınavlar yerine öğrencilerin düşünme becerilerini ölçen yöntemlerin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Özvar, yükseköğretimde kalite, yapay zekâ kullanımı ve uluslararası başarı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de Gazze’de eğitim kurumlarının hedef alınmasına ve Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkati çekti. Açılış programına; YÖK Yürütme Kurulu üyelerinden Mahmut Ak ve Arif Bilgin, İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert’in yanı sıra öğrenciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.


"Müfredatlar sadeleştirilmeli"


Üniversitelerde eğitim kalitesinin artırılması gerektiğini belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ders programlarında uygulamaya daha fazla yer verilmesini istedi. Özvar, "Lisans eğitiminde müfredatların ve ders yapılarının sadeleştirilmesini bekliyoruz. Müfredattaki ders yoğunluğunu azaltın. Teorik dersler elbette olmalı ama uygulamalı dersler artacak şekilde planlama yapılmalı. Aynı düzenlemelerin yüksek lisans ve doktora için de yapılması adına gerekli önlemleri aldık. İçerik tekrarları azaltılmalı, araştırma, proje ve uygulama çalışmalarına daha geniş yer ayrılmalıdır" diye konuştu.


Çoktan seçmeli sınavlara eleştiri


Üniversitelerde çoktan seçmeli sınavların yaygınlaşmasını eleştiren Özvar, öğrencilerin muhakeme ve problem çözme becerilerini ölçen yöntemlere ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Özvar, "Çoktan seçmeli sınavların giderek yaygınlaşmasını yükseköğretimimizin niteliği bakımından doğru bulmuyoruz. Öğrencinin düşünme sürecini ve gerekçelendirme yeteneğini ortaya koyan yöntemlere daha geniş yer verilmesini bekliyoruz" dedi.


"Türkiye bilimsel yayın sayısında 15’inci sırada"


Türkiye’nin bilimsel yayın performansına ilişkin bilgi veren Özvar, makale ve derleme türündeki yayın sayısında ülkenin dünyada 15’inci sıraya yükseldiğini belirtti. Nitelikli dergilerde yayımlanan çalışmaların payının da arttığını ifade eden Özvar, "Üniversitelerimizin uluslararası sıralamalardaki konumlarını ileriye taşımalarını ve en az iki üniversitemizin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında yer almasını istiyoruz" diye konuştu.


Yapay zekâ kullanımında akademik etik ve kişisel verilerin korunmasının önemine de değinen Özvar, üniversitelerin öğretim elemanlarına yönelik eğitimler düzenlemesini ve öğrencilerin yapay zekâdan yararlandıkları çalışmalarda bunu açıkça belirtmesini istedi.


YTÜ Rektörü Debik: "Gazze’de gençler üniversitelerin yıkıntıları arasında"


YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise konuşmasında Gazze’de eğitim kurumlarının yıkımına dikkati çekti. Üniversitelerin öğrenme hakkını ve insan onurunu savunması gerektiğini belirten Debik, "Biz bugün öğrencilerimizi güven içinde sınıflarımıza davet ederken, Gazze’de aynı yaşlardaki gençler üniversitelerin yıkıntıları arasında eğitimlerini sürdürmenin yollarını arıyor. Hedef alınan eğitim kurumlarında bir toplumun hafızası ve geleceği de enkaz altında" ifadelerini kullandı.


"Terörsüz Türkiye, eğitim ve bilime katkı sağlayacak"


Terörün sona erdiği, gençlerin eğitimine ve üretime yöneldiği bir Türkiye’nin ortak arzu olduğunu söyleyen Debik, Terörsüz Türkiye hedefinin kardeşliği güçlendirdiğini belirtti. Debik, "Terörsüz Türkiye hedefini, kardeşliğimizi güçlendirecek ve ülkemizin kaynaklarını eğitime, bilime ve üretime yönlendirecek bir gelecek iradesi olarak görüyoruz. Bizlere düşen, birlikte yaşama duygusunu güçlendiren bir akademik iklim kurarak bu geleceğin inşasına katkı sunmaktır" dedi.


Dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girme hedefinin YTÜ’nün çalışmalarına yön verdiğini de belirten Debik, eğitimde niteliğin ve üniversitelerin uluslararası itibarının önemine vurgu yaptı.


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Başlıklar :ÜniversiteYÖKYKSSınav
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