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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim programlarına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yönelik yeni karar aldı.

Karara göre, 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrenciler de 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanabilecek.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Kasım'daki toplantısında alınan karar, üniversitelere bildirildi.

YÖK daha önce de 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık'tan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin öğrenci affından yararlanmasını kararlaştırmıştı.

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