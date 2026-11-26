Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kongreye 81 ilden öğretmenler ve Milli Eğitim Akademilerinde eğitim gören öğretmen adayları katıldı.
Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, öğretmenlerin tecrübe, öneri ve katkılarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni güçlendireceğini vurguladı. Eğitimin kültür ve değer aktarımındaki rolünün öğretmen deneyimleri ve bilimsel çalışmalar ışığında ele alınacağı kongreye yapılan 879 bildiri başvurusundan 100'ü sunulmak üzere seçildi. 6 panelin gerçekleştirileceği kongre, yarın sona erecek.
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