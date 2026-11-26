Öğretmen Rüveyda Güllü ile Yunanistan’dan Vasiliki Papageorgiou’nun kuruculuğunu üstlendiği projede 10 öğretmen görev alıyor. Çocuklar renkleri ve dokuları farklı malzemelerle keşfederken nesnelerin suda batma, yüzme ve rüzgardan etkilenme özelliklerini deneylerle öğreniyor.
Her ay belirlenen ortak renk temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların gözlem ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.
Şubat 2027’de tamamlanacak projenin sonunda, üç ülkedeki öğrencilerin çalışmalarından oluşan ortak bir dijital eser hazırlanması planlanıyor.
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