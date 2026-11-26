Siirt'te jandarma ekiplerinden 546 öğretmene Öğretmenler Günü ziyareti

Siirt'te jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre ekipler, ilçe, belde ve köylerde görev yapan 546 öğretmene kitap ayraçları ile karanfil dağıttı.