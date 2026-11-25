Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki öğretmenler ve emekli eğitimciler onuruna yemek programı düzenlendi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere millet için canını feda eden ve vefat eden öğretmenleri rahmetle anarak, hayatta olan eğitimcilere de başarılar diledi.





Eğitimin daha iyi şartlarda sürdürülmesi için gayret ettiklerini belirten Büyükakın, bir milletin ilelebet payidar olmasının yolunun, o milletin insanlarının eğitimli olmasından geçtiğini vurguladı.