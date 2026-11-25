ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ
HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Fransız Eurocopter (günümüzde Airbus Helicopters) tarafından geliştirilen AS-532 Cougar, çift motorlu, çok amaçlı bir askerî helikopterdir. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 1999 yılından bu yana görev yapan helikopterler; personel taşıma, arama kurtarma, lojistik destek ve tıbbi tahliye faaliyetlerinde kullanılıyor. İki adet Turbomeca Makila 1A1 turboşaft motoruna sahip AS-532'nin seyir hızı saatte 239 kilometre, standart menzili ise yaklaşık 573 kilometredir. Helikopter, versiyonuna bağlı olarak 20 ila 25 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Azami kalkış ağırlığı ise modele göre 9 ila 9,75 ton arasında değişiyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.