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Eskişehir'de askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 5 askerimiz şehit oldu





ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Eskişehir ’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askerin isimleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin isimleri ise şu şekilde; "Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ."

HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Fransız Eurocopter (günümüzde Airbus Helicopters) tarafından geliştirilen AS-532 Cougar, çift motorlu, çok amaçlı bir askerî helikopterdir. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 1999 yılından bu yana görev yapan helikopterler; personel taşıma, arama kurtarma, lojistik destek ve tıbbi tahliye faaliyetlerinde kullanılıyor. İki adet Turbomeca Makila 1A1 turboşaft motoruna sahip AS-532'nin seyir hızı saatte 239 kilometre, standart menzili ise yaklaşık 573 kilometredir. Helikopter, versiyonuna bağlı olarak 20 ila 25 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. Azami kalkış ağırlığı ise modele göre 9 ila 9,75 ton arasında değişiyor.