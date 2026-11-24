AK Parti, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sosyal medya hesabından yayımladığı özel bir videoyla kutladı. Öğretmenlerin yalnızca sınıfta değil, öğrencilerinin gelecekte imza attığı başarılarda da pay sahibi olduğunu vurgulayan paylaşımda, Türkiye'nin önemli projelerine yer verildi.
KAAN, TOGG VE ŞEHİR HASTANELERİ VURGUSU
Partinin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, bir öğretmenin yetiştirdiği öğrencilerin yıllar sonra elde ettiği başarılarla duyduğu gurur anlatıldı.
Milli muharip uçak KAAN, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ve şehir hastaneleri gibi projeler üzerinden öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerin ülkenin gelişimine sunduğu katkı öne çıkarıldı.
‘BUGÜN ULAŞTIĞIMIZ HER BAŞARIDA İZİNİZ VAR’
24 Kasım'a özel hazırlanan videoyla birlikte öğretmenlere teşekkür mesajı da paylaşıldı.
AK Parti'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
Öğrencilerinin hayatına dokunan öğretmenlerin emeğini merkeze alan video, mesleğin toplumun geleceğini şekillendirmedeki önemini vurguladı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.