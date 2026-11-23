"Tokat'tan Ordu'ya doğru geliyoruz. Zorlu bir yol, dağlık bir arazi. Dağların arasından müthiş tüneller yapılmış Ordu'ya gidilmesi için. Ben sayamadım. 5-6 tane gördüm. 10'a yakın galiba tünel var. Devletimiz bu anlamda, Karayolları bu anlamda çok iyi bir hizmette bulunmuş"