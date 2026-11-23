Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Çelik Erişçi, Tokat'tan Ordu'ya seyahat ettiği sırada çektiği videoyla sosyal medyada dikkat çekti. Dağların arasından geçen yol boyunca çok sayıda tünelle karşılaşan sanatçı, zorlu coğrafyada yapılan ulaşım yatırımlarının bölge halkı için taşıdığı öneme değindi.
‘SAYAMADIM, DAĞLARIN ARASINDAN MÜTHİŞ TÜNELLER YAPILMIŞ’
Yolculuk sırasında gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Çelik, kaydettiği videoda şu ifadeleri kullandı:
ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ GÖRÜNCE GURURLANDI
Tünellerin isimlerine de dikkat çeken sanatçı, şehitlerin hatırasının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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