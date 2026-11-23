İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik taciz olayı yaşandı. Ekmek almak için dışarı çıkan küçük çocuk, eve döndüğü sırada kapının önünde bekleyen bir kişinin tacizine maruz kaldı.
KÜÇÜK ÇOCUĞU EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEDİ
Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin evin kapısının önünde beklediği, ardından gelen çocuğu zorla öptüğü görüldü. Olayın güvenlik kamerasına yansımasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yürütülen saha çalışmaları sonucunda şüphelinin C.K. olduğunu belirledi. Şüphelinin Yeşilkent Mahallesi'ndeki adresini tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti.
EVİNE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda C.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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