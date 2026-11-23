İstanbul'da etkisini gösteren lodos, Üsküdar sahilinde dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle İstanbul Boğazı'nda yükselen dalgalar kıyıya vururken gün batımında ortaya çıkan manzara vatandaşların ilgisini çekti.
DEV DALGALAR KIYIYA VURDU
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos, Boğaz'da dalgaların yükselmesine neden oldu. Üsküdar sahilinde zaman zaman kıyıya ulaşan dev dalgalar, rüzgarın şiddetini gözler önüne serdi.
KIZ KULESİ ÖNÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN
Gün batımıyla birlikte Kız Kulesi çevresinde oluşan manzarayı görüntülemek isteyen vatandaşlar sahile akın etti.
Bazı vatandaşlar yükselen dalgaları cep telefonlarıyla kaydederken bazıları da İstanbul Boğazı'nın gün batımındaki görüntüsünü izledi. Kıyıya vuran dalgalar, Kız Kulesi ve gün batımının bir araya geldiği anlar, sahilde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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