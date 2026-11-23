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"AYARI ELLEME BOZUK DE" SÖZLERİ KAMERADA

İstanbul Şişli'de bir lastik servisinde kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Araç içi kamerasına yansıyan anlarda, sürücü koltuğunda oturan ustanın başka bir çalışana "Ayarı elleme bozuk de" şeklinde talimat verdiği duyuldu.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan araç sahibi, lastiğinde yaşadığı sorun nedeniyle gittiği serviste karşılaştığı durumu anlattı.

"SAĞLAM LASTİKLERİMİN TAMAMININ DEĞİŞMESİ GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

Aracının henüz 4 aylık olduğunu belirten sürücü, yalnızca bir lastiğinde sorun bulunduğunu ve çözüm için yetkili bayiye başvurduğunu ifade etti.

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Araç sahibi, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Bir markaya, kurumsallığına ve yetkili servisine güvenerek gidersiniz. Peki ya o güven, sizin aleyhinize kullanılırsa? Henüz 4 aylık, sıfır kondisyonundaki aracımın tek bir lastiğiyle ilgili sorun yaşadım. Çözüm bulmak için gittiğim yetkili bayide, sağlam lastiklerimin tamamının değişmesi gerektiği söylendi."

Güvenliği üzerinden korkutularak gereksiz bir masrafa yönlendirilmeye çalışıldığını hissettiğini belirten sürücü, tüm lastiklerin değiştirilmesi yönündeki öneriyi kabul etmediğini ve yalnızca sorunlu lastiği değiştirdiğini söyledi.

ARAÇ KAMERASINDAKİ KONUŞMALARI SONRADAN FARK ETTİ

Servisteki işlemlerin ardından araç içi kamera kayıtlarını inceleyen sürücü, rot ayarı sırasında çalışanlar arasında geçen konuşmaları duyduğunu belirtti.

Araç sahibi, "Ancak sonrasında yaşananlar çok daha düşündürücüydü. Araç kameramda, rot ayarı işlemi sırasında yapılan konuşmaları duydum. Görüntülerde ve ses kaydında, ayara dokunmadan işlemin bozuk olduğunun söylenmesi yönünde talimat verildiğini fark ettim." ifadelerini kullandı.

Fatura talep ettiğinde aldığı yanıtın da yaşadıklarını sorgulamasına neden olduğunu dile getiren sürücü, servis sürecine ilişkin görüntü ve ses kayıtlarını ilgili markaya ilettiğini açıkladı.

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"HAFTALAR GEÇMESİNE RAĞMEN GERİ DÖNÜŞ ALAMADIM"

Yaşadıklarını Michelin Türkiye ve Michelin Global'e bildirdiğini söyleyen araç sahibi, aradan haftalar geçmesine rağmen kendisine herhangi bir dönüş yapılmadığını belirtti.

Sürücü, "Yaşadığım bu süreci, elimdeki görüntü ve ses kayıtlarıyla birlikte Michelin Türkiye ve Michelin Global'e ilettim. Haftalar geçmesine rağmen herhangi bir geri dönüş alamadım." dedi.

"AYNI ŞEY BAŞKA İNSANLARIN BAŞINA GELMESİN"

Görüntüleri neden paylaştığını da açıklayan araç sahibi, benzer durumların başka kişilerin başına gelmesini önlemek istediğini vurguladı.

Sürücü, "Bu videoyu yalnızca yaşadığım olayı anlatmak için değil, aynı şeyin başka insanların başına gelmemesi için paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Servis hizmeti alan vatandaşlara da seslenen araç sahibi, yapılan işlemlerin sorgulanması, gerektiğinde ikinci bir görüş alınması, fatura istenmesi ve mümkünse sürecin kayıt altına alınması tavsiyesinde bulundu.

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Paylaşımını, "Güven, bir markanın en değerli şeyidir. O güven sarsıldığında, sessizlik de başlı başına bir cevap hâline gelir." sözleriyle tamamladı.