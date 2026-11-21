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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayın programında gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Devlet kadrolarının koordinasyonuna ve Türkiye'nin tarihsel tecrübesine değinen Fidan'ın açıklamaları dikkat çekti.

Canlı yayında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı ve ilgili kurumların yönetim kapasitesine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız son derece bilge bir lider. Milli Savunma Bakanımız, istihbaratımız, diplomatlarımız hangi konuyu hangi şekilde nasıl değerlendireceklerini biliyorlar."

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Konuşmasının devamında Türk milletinin savaş tecrübesine işaret eden Bakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz artık savaş nedir bilen bir milletiz. Savaş bizim işimiz. Çok savaştık. Allah uzak tutsun savaştan ama konu savaşmaya gelince bildiğimiz yerden soru çıkar. Merak etmeyin."