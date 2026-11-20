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Türkiye’nin enerji alanındaki uluslararası iş birlikleri kapsamında Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaşan Oruç Reis gemisi için düzenlenen karşılama töreni, resmi temasların yanı sıra sıcak ve samimi diyaloglara da sahne oldu.

Tören sırasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in yardımcısı Muhammed İshak Dar ile diğer Pakistanlı yetkililer, geminin isminin anlamını ve nasıl telaffuz edildiğini sordu. Bunun üzerine devreye giren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geminin adındaki "Reis" kelimesinin "komutan" anlamına geldiğini belirtti.

Bakan Bayraktar açıklamasında, "Reis" ifadesinin aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki lakabı olduğunu da Pakistanlı mevkidaşlarına aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki lakabının hatırlatılmasıyla birlikte heyetler arasında samimi ve tebessüm ettiren bir sohbet gerçekleşti. Karaçi Limanı'ndaki törende yaşanan bu sıcak diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.