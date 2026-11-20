Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava tahminlerine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, önümüzdeki 4-5 gün boyunca özellikle kuzey bölgelerde yağışlı havaların etkili olacağını belirterek, "Cuma günü akşam saatlerinden başlayarak gece yarısına kadar İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Marmara’daki kuvvetli rüzgar ve fırtına şu anda devam ediyor. Ancak cuma günü akşam saatlerinde Marmara’daki fırtınanın etkisini kaybetmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"CUMARTESİ YURT GENELİ YAĞIŞLI"

Hafta sonuna ilişkin hava tahminlerini paylaşan Çelik, "Cumartesi günü ülkenin hemen hemen tamamında yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar özellikle Orta ve Doğu Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve Doğu Akdeniz’de zaman zaman kuvvetli olacak. Çoğunlukla sağanak ve yağmur şeklinde yağış bekliyoruz. Ancak Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklentimiz var. Pazar günü kuzey ve doğu bölgelerde yağış bekliyoruz. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış geçişleri olacak. Marmara’nın kuzeyinde de öğle saatlerinde kısa süreli bir yağış görebiliriz. Bunun dışında pazar günü hava parçalı bulutlu olacak" ifadelerini kullandı.

"SALI GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞECEK"

Önümüzdeki haftaya ilişkin tahminlerini de aktaran Çelik, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde, salı günü yurt genelinde, çarşamba günü ise doğu bölgelerde yağış beklendiğini belirtti. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağını kaydeden Çelik, "Salı günü gelecek sistem, özellikle rakımı bin metrenin üzerindeki yerlerde kar ve karla karışık yağmura sebep olabilir. Bu nedenle salı günü özellikle kuzey ve iç bölgelerde beklenen sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olmakta fayda var" dedi.

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3 BÜYÜK İLDE DURUM

Ankara, İstanbul ve İzmir’de hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, cumartesi günü 3 büyükşehirde de yağış görüleceğini, pazar günü ise yalnızca İstanbul’da öğle saatlerinde kısa süreli yağış beklendiğini söyledi. Çelik, "Pazar günü 3 büyükşehirde de hava parçalı bulutlu olacak diyebiliriz. En yüksek sıcaklıklar Ankara’da 14-15 derece, İstanbul’da 18-19 derece, İzmir’de ise 23-24 derece bandında olacak. Bu değerler mevsim normallerinin biraz üzerinde. Ancak salı günü sıcaklıkların azalacağını tekrar hatırlatalım" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ankara, İstanbul ve İzmir için hafta sonu hava durumunu ekranda gösterdi.

SU BASKINI UYARISI

Beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunan Çelik, "Bugün akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Bu yağışlar yerel doluya da sebep olabilir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Cumartesi günü ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış beklentimiz var. Bu yağışlar ani su baskınları gibi olumsuzluklara neden olabilir. Bunlara karşı dikkatli olmakta fayda var" dedi.

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