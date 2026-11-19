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Avrupa'nın farklı başkentlerinden üniversite temsilcileri ve akademisyenler, Ankara Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Başkentleri Üniversiteleri Ağı (UNICA) Araştırma Grupları Zirvesi'nde bir araya geldi.

Ankara Üniversitesi Senato Salonu'nda yapılan açılış töreniyle başlayan zirvede iklim değişikliği, çevresel sürdürebilirlik ve üniversiteler arası araştırma işbirlikleri ele alınıyor.

Zirve, "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Araştırmayı İlerletmek" temasıyla 20 Kasım'a kadar sürecek ve üniversiteler arasında uluslararası akademik işbirliğinin geliştirilmesi ile araştırma alanındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Ünüvar COP31 dönemine işaret etti

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, açılışta yaptığı konuşmada üniversitenin kuruluşunun 80. yılı olduğunu anımsattı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) düzenlendiği döneme zirvenin denk gelmesine işaret eden Ünüvar, iklim değişikliği, çevre, sağlık ve gıda gibi insanlığın temel ihtiyaçlarına ilişkin konularda bilim dünyasından büyük beklentiler bulunduğunu belirtti.

Ünüvar, üniversite olarak COP31'de yer aldıklarını söyleyerek üniversitelerin küresel sorunlara çözüm üretme konusunda önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

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Şabanözü'nde 53,1 megavatlık güneş santrali

Ankara Üniversitesinin yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarına değinen Ünüvar, "Ankara Üniversitesi olarak Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 53,1 megavatlık güneş enerjisi santrali kurduk. 2023'te çalışmalarına başladığımız santralimiz ağustos ayı sonunda faaliyete geçti. Böylece sadece kendi enerjisini üreten değil, insanlığa da temiz enerji sağlayan bir üniversite haline geldik. 53,1 megavatlık yenilenebilir, temiz bir enerji üretiyoruz." dedi.

ODTÜ'nün UNICA üyeliği 2011'e uzanıyor

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise üniversitenin 2011'den bu yana UNICA'nın aktif üyesi olduğunu belirterek araştırma altyapılarının paylaşılması ve uluslararası akademik işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Yozgatlıgil, ODTÜ araştırmacılarının COP31'de Türkiye'ye ilişkin bölgesel iklim projeksiyonlarını sunduğunu söyledi ve üniversitede iklim değişikliğinin deniz ekosistemleri üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

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UNICA üyesi üniversitelerle güneş enerjisi araştırmaları, enerji yönetimi ve araştırma altyapılarının ortak kullanımı alanlarında yeni projeler geliştirmeyi hedeflediklerini de dile getirdi.

Açılışta UNICA Genel Sekreteri Luciano Saso da bir konuşma yaptı.

Törenin sonunda Rektör Ünüvar ile Rektör Yozgatlıgil, üniversitelerini temsilen UNICA'ya hediyeler takdim etti.

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