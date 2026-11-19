COP31'de dijital poster olarak sunuldu





Antalya'da düzenlenen COP31'e katılarak projeyi dijital poster olarak sunduklarını belirten Kepekçi, ürünün hem çevresel hem de ekonomik açıdan potansiyel taşıdığını söyledi.





Kepekçi, şunları kaydetti: "Kendisi atık olan, çöpe giden bir malzemeden biz katma değeri yüksek bir ürün elde ediyoruz. Elde ettiğimiz ürün de plastik ambalaja alternatif olma potansiyeli taşıyor. Bizim yaptığımız çalışmada hem biyobozunur özelliğiyle çevre dostu olan hem de gıdalardaki bozulmayı antioksidan ve antimikrobiyal özelliğiyle engelleyen, dolayısıyla gıdalardaki israfı da önleyen bir malzeme geliştirmiş olduk."





Çalışmanın şu an laboratuvar ölçeğinde yürütüldüğünü bildiren Kepekçi, farklı gıda ürünleri üzerinde yapılacak testlerin ardından ambalaj malzemesini endüstriyel kullanıma kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.



