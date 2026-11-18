Büşra Özdemir, 11 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine geldi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 5 Temmuz 2025'te tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde seçim yapıldı.
CHP'nin adayı olan Büşra Özdemir, 11 Temmuz'daki gizli oylamada 75 oy alarak başkan vekili seçildi.
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