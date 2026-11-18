Bakan Göktaş'tan aile ve çocuklar için uluslararası temas: Türkiye'nin şiarı Uzak Asya'ya taşındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur ve Filipinler'i kapsayan Uzak Asya programında aile politikaları, çocukların korunması ve şiddetle mücadele konularında temaslarda bulundu. Türkiye'nin Aile ve Nüfus On Yılı çalışmalarını, koruyucu aile modelini ve çocukları dijital risklerden korumaya yönelik uygulamalarını uluslararası platformlarda tanıtan Göktaş, Singapur ile faaliyet planı imzaladı. Filipinler'de ise Lübnan ile sosyal hizmetler alanında iş birliği mutabakatına imza attı.