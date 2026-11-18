81 ilde “Aranan Şahıslara” yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 746 aranan şahıs yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan detaylı analizler sonucunda, 81 il genelinde arama kaydı olan şahıslara yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen yol, ev ve iş yerleri aramaları ile kimlik kontrollerinde; -474’ü asayiş suçlarından, -73’ü narkotik suçlardan, -155’i siber suçlardan, -37’si KOM suçlarından, -2’si TEM suçlarından ve -5’i göçmen kaçakçılığından olmak üzere 746 şahıs yakalandı. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ailelerimizin huzuru için asayiş suçlarından göçmen kaçakçılığına, uyuşturucuyla mücadeleden siber suçlara kadar her alanda suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.