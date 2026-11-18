İçişleri Bakanlığı, 81 ilde aranan şahıslara yönelik Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 746 kişinin yakalandığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca detaylı analizler gerçekleştirildi.
Bu çalışmalar sonucunda 81 il genelinde arama kaydı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yol, ev ve iş yeri aramaları ile kimlik kontrollerinde toplam 746 kişi yakalandı.
Yakalananların suç dağılımı belli oldu
Operasyonlarda yakalanan 746 kişinin suç türlerine göre dağılımı şöyle açıklandı:
İçişleri Bakanlığı'ndan kararlılık mesajı
Bakanlığın açıklamasında, vatandaşların güvenliği ve ailelerin huzuru için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Asayiş suçlarından göçmen kaçakçılığına, uyuşturucuyla mücadeleden siber suçlara kadar her alanda suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, operasyonlarda görev alan Jandarma ekiplerini, Asayiş Daire Başkanlığını, Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve emeği geçenleri tebrik etti.
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