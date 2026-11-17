Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriyeli mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra da yer aldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye yönetiminin üst düzey temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Suriye'deki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.