"İkili görüşme saat 13.10'da başladı. Yine sürpriz bir görüşme olduğunu belirtmekte fayda var. Hatırlanacağı üzere Devlet Bahçeli'nin kardeşi vefat etmişti. Bir taziye ziyareti olduğunu söylemek mümkün hem de gündemdeki diğer gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığını tahmin ediyoruz.