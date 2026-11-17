Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bu millet tarih sahnesine yeniden çıkıyor” diyerek “Büyük ve güçlü Türkiye” mesajı verdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması’na katılan Erdoğan, “Yol arkadaşım” dediği gençlere “Meşhur bir bilim insanımızın şöyle bir tespiti var. Diyor ki ‘Bir millet her nesilde yeniden doğar.’ İşte biz de millet olarak etrafımızı saran onca çatışmaya, krize ve kaosa rağmen siz gençlerimizle adeta yeniden doğuyoruz” diye seslendi.

ARTIK TÜRKİYE KONUŞULUYOR

“ Gençler, binlerce yıllık bir medeniyetin, köklü bir devlet geleneğinin, büyük bir ilim ve irfan hazinesinin taşıyıcısı bu millet tarih sahnesine yeniden çıkıyor ” vurgusu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Milletimiz sizlerle hücrelerini yeniliyor, kuvvet ve kudret tazeliyor. Sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı’na özellikle emin adımlarla çok daha hızlı ilerliyor. Bugün dünyada artık Türkiye konuşuluyor. Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaptığı hamleler konuşuluyor. ”

EN BAŞARILI COP

“Bakınız buna en son Antalya’da bir kez daha şahit olduk. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 organizasyon ve katılım açısından bugüne kadarki en başarılı COP olarak kayıtlara geçti.”

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN AYAK SESLERİ

Öncesinde Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi’ni başkentimiz Ankara’da yine büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Temmuz’da ev sahipliği yaptığımız NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın yansımaları hâlâ sürüyor. Büyük ve güçlü Türkiye’nin ayak sesleri sadece bölgemizde değil artık tüm dünyada duyuluyor. Türkiye olarak uzun yıllar sonra onca mücadeleden, uğruna ödenen onca ağır bedelden sonra Allah’ın izniyle çok farklı bir döneme giriyoruz.

YENİ BİR SÜRECE ADIM ATIYORUZ

“Ülkemizin her şeyden önce yeni kapıların açıldığı, Türkiye’nin tarih sahnesinde hem de çok güçlü biçimde yerini aldığı bir sürece adım atıyoruz. Kimsenin önüne geçemeyeceği bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı inşallah sizler olacaksınız. Yeni bir dünya kurulurken merkez ülke Türkiye iddiamızı ete kemiğe inşallah sizler büründüreceksiniz. Bir defa hepiniz en küçük bir şüphe duymadan şuna inanacaksınız: Birileri medyada ve sosyal medyada ne derse desin sizler büyük bir devletin, güçlü bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarısınız. Her birinizden kendinize inanmanızı ve güvenmenizi istiyorum.”

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ELBETTE SIKINTILARIMIZ VAR

Elbette dünyadaki her ülke gibi bizim de sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Herkes gibi aşmamız gereken engeller, çözmemiz gereken meseleler var. Ekonomide, teknolojide, demokraside, güvenlikte, eğitimde ve diğer birçok alanda halen almamız gereken mesafeler var. Ama bunların hiçbiri bizi umutsuzluğa sürükleyecek kadar büyük değildir. Her kim yaşanan birkaç olumsuz hadiseye bakarak kendi ülkesini, kendi milletini kötülüyorsa hem kendisine hem de devletine haksızlık etmiş olur.

HER GENCİMİZ BİR TÜRKİYE’DİR

“Her kim medyada ve sosyal medyada estirilen sahte rüzgârların etkisine kapılarak bu ülkeyi küçümsüyorsa onun zihni sömürgeleştirilmiş demektir. Unutmayın Türkiye’nin geleceğisiniz. Bunu bütün kalbimle inanarak söylüyorum. Her gencimiz tek başına, başlı başına bir Türkiye’dir.”

Gençleri para kulelerini aklamak için kullandılar

Siyasi rakipleriyle aralarında temel bir vizyon farkı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti: “Onlar gençleri, para kulelerini, para kutularını, para çantalarını aklamak için paravan olarak kullanırken biz sizin çalışmalarınızla gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Onlar, gençlerin omuzlarına basarak siyasi ikbal devşirirken, biz siyaseti gençler için yapıyor; gençliği siyasetin öznesi haline getiriyoruz. Onlar gençleri yolsuzlukları ve ahlaksızlıkları aklama protestolarında öne sürülecek hazır kıta olarak görürken, biz hiçbir zaman ayrım yapmadan tüm gençlerimizi anne-babalarının emaneti olarak görüyoruz.”

Zor günler geride kaldı

Geçmişte çok sancılı günler yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Geçmişte bu milletin evlatlarını sağcı, solcu, ilerici, gerici, Alevi, Sünni, Türk, Kürt diyerek birbirinden ayırdılar. En son 28 Şubat’ta bu ülkenin gençlerine, bugün hepsini utançla hatırladığımız zulümleri uyguladılar. O zor günler artık geride kaldı. O günler birileri lütfettiği için değil, biz mücadele ettiğimiz için geride kaldı. Her sabah kefenimizi yeniden giydik. Ne yaptıysak gençlerimizin hayallerine daha kolay ulaşması için yaptık.”

Ömrüm yettiğince dava arkadaşı olacağız

“Ben yetişmesine hayatımı adadığım, yetişmesi için mücadele verdiğim bu gençlikten umudumu asla kesmedim, kesmem ve kesmeyeceğim” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ömrüm vefa ettiği müddetçe sizlerle yol yürümeye, sizlerle mücadele ve dava arkadaşlığı yapmaya inşallah devam edeceğim.”

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