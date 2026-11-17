Alman Bild gazetesi tarafından yayınlanan ve Putin’in yakın çevresinden geldiği iddia edilen gayriresmî belgeye göre, Moskova’nın Ukrayna'da “barış” karşılığında talep ettiği bedel adeta Avrupa sınırlarında yeni bir düzen talebini içeriyor. Ukrayna söz konusu olduğunda Kremlin, Donbas’taki Rus işgalinin uluslararası alanda tanınmasını, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin hâlen Kiev’in kontrolünde bulunan bazı kısımlarının devredilmesini, 2022’den sonra işgal edilen tüm toprakların ilhakının tanınmasını, Odessa ve Mikolayiv limanlarının askerden arındırılmasını ve NATO üyeliğinden vazgeçilmesini de içeren kalıcı bir tarafsızlık statüsünün tesis edilmesini talep ediyor.

Baltık'ta seyir serbestisi

NATO’ya yönelik talepler ise çok daha iddialı. Finlandiya’nın İttifak’tan “gönüllü olarak” ayrılması, Baltık ülkelerinin NATO üslerine ev sahipliği yapmayı bırakması ve Rus gemilerine Karadeniz ile Baltık Denizi’nde seyrüsefer serbestisi konusunda ayrı güvenceler verilmesi isteniyor. RBC-Ukraine’in aktardığına göre ayrıca ittifakın genişlemesinin durdurulmasını, 1997 sonrasında NATO’ya katılan ülkelerdeki askerî varlığın azaltılmasını ve Ukrayna ile diğer eski Sovyet ülkeleriyle askerî iş birliğinin sınırlandırılmasını da talep etti.

1997 sınırlarına çekilsin

The New York Times’ın ele geçirdiği ve müzakerelere katılan taraflara dağıtılan 10 Kasım tarihli bir Rus belgesi de NATO’nun 1997’deki yapılanmasına geri dönmesi talebini doğruluyor. Böyle bir geri dönüş, NATO’nun 32 üyesinden 16’sındaki askerî birliklerin ve teçhizatın geri çekilmesi anlamına gelecek. Bu ülkeler arasında Polonya, Baltık ülkeleri ve elbette Romanya da bulunuyor. Bu talepler, Moskova’nın Aralık 2021’de, Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı işgalinden birkaç hafta önce dile getirdiği taleplerle büyük ölçüde örtüşüyor. O dönemde diplomatik ültimatomun ardından tanklar harekete geçmişti. Bugün ise aynı talepler “güvenlik garantileri” söylemiyle yeniden gündeme getiriliyor. The Telegraph’ın müzakerelerden önce görüştüğü diplomatik kaynaklar da Batı’nın bu koşulları kabul etmeye hazır olmadığını belirtmişti.

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MOSKOVA OLUŞTURDUĞU TEHDİTLERDEN VAZGEÇECEK

Aynı kaynaklara göre Kremlin, buna karşılık Belarus’taki nükleer silahlara ilişkin bazı tavizler vermeyi, orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasından vazgeçmeyi ve Rus birliklerini Transdinyester’den çekmeyi teklif edebilir. Başka bir ifadeyle Moskova, bizzat kendisinin oluşturduğu tehditlerden vazgeçmeyi, Batı’nın gerçek ve geri döndürülemez tavizler vermesi karşılığında öneriyor.

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