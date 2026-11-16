Galatasaray - Samsunspor maçının stadı değişti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Galatasaray - Samsunspor karşılaşmasının adresi değişti. RAMS Park'ta bozulan zeminin yenilenmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'u kendi sahası yerine farklı bir statta ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Galatasaray - Samsunspor karşılaşmasının oynanacağı stat değişti. RAMS Park'ın zemininde devam eden çalışmalar nedeniyle sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleyi kendi sahasında oynayamayacak.
GALATASARAY AÇIKLADI
Galatasaray - Samsunspor karşılaşması Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Başakşehir yönetiminin stat için Galatasaray'a izin verdi. Samsunspor da sarı-kırmızılı kulübün talebine olumlu yanıt verdi. Böylece karşılaşmanın yeni adresi Başakşehir oldu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirme şu şekilde;
"21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na alınmıştır.
Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde taraftarlarımızla paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ DEĞİŞMEDİ
Galatasaray ile Samsunspor arasındaki mücadele, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Stat değişikliğine rağmen karşılaşmanın tarih ve saatinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'taki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle bu karşılaşmada taraftarının karşısına Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda çıkacak.
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