Galatasaray - Samsunspor maçının stadı değişti

GALATASARAY AÇIKLADI

Galatasaray - Samsunspor karşılaşması Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Başakşehir yönetiminin stat için Galatasaray'a izin verdi. Samsunspor da sarı-kırmızılı kulübün talebine olumlu yanıt verdi. Böylece karşılaşmanın yeni adresi Başakşehir oldu.





Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na alınmıştır.





Karşılaşmanın biletlerine ilişkin detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde taraftarlarımızla paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."











