Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e transfer olan Emre Mor'a Süper Lig'den talip çıktı.Teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel'le anlaşan Gaziantep FK'nın, tecrübeli futbolcuyu transfer gündemine aldığı öne sürüldü.Gazeteci Samet Çayır'ın haberine göre Demirel, Fatih Karagümrük döneminde birlikte çalıştığı eski öğrencisi Emre Mor'u ocak ayında Gaziantep FK kadrosuna katmak istiyor.29 yaşındaki futbolcu, NEC Nijmegen formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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