Italiano'yu üzen haber: Milli takımdan sakat döndü

Beşiktaş'a milli takım arasından kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların Fildişi Sahilli futbolcusu Emmanuel Agbadou, milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, uyluk ve diz bölgesinde rahatsızlık hisseden Agbadou'nun tedbir amacıyla Beşiktaş'a dönmesine izin verildiği belirtildi.
Yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul'a dönerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
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