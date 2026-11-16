3'üncü Lig 2'nci Grup'taki İzmir derbisinde şampiyonluk adaylarından Karşıyaka'ya evinde 2-1 mağlup olan Bucaspor 1928, bir türlü çıkışa geçemedi.
Sarı-lacivertliler düşme hattında
Bu sezon 8'inci yenilgisini alan sarı-lacivertliler, 8 puanda kalarak haftayı 16'ncı basamakta, düşme hattında bitirdi. Bucaspor 1928 şu ana kadar çıktığı 12 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet aldı, 2 maçı da beraberlikle tamamladı.
Galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Karşıyaka mağlubiyetiyle birlikte Bucaspor 1928'de galibiyet hasreti 5 maça yükseldi. Ligde zor günler geçiren sarı-lacivertliler, bu hafta zirve mücadelesi veren Gemlik Sümerbey ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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