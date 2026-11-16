3. Lig 2. Grup'ta İzmir derbisinde konuk olduğu düşme hattındaki Bucaspor'u 2-1 yenen Karşıyaka, galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Golleri ilk yarıda Erhan, ikinci devrede Ömer Faruk attı.

Karşıyaka, 12. hafta sonunda adını ilk kez play-off hattına yazdırdı. Teknik Direktör Zafer Uysal önderliğinde yakaladığı çıkışla son 8 müsabakada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan yeşil-kırmızılı takım, 22 puan topladı. 24 puana ulaşan ekip 5. sıraya yerleşti.

Zirveyle puan farkı 2'ye düştü

Zirve yarışındaki rakipleri Eskişehirspor ve Balıkesirspor 1'er puanla yetinirken, Kaf-Kaf haftayı kayıpsız kapattı. Böylece zirveyle arasındaki puan farkı 2'ye indi.

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Sezonun ilk 4 haftasında 2 puan toplayarak taraftarını üzen Karşıyaka, son 8 haftadaki performansıyla rakiplerine gözdağı verdi.

DHA

DHA

Tuğay'ın durumu hafta içinde belli olacak

Karşıyaka bu hafta Alanya 1221'i konuk edecek. Buca derbisinde sakatlanan Tuğay'ın durumu hafta içinde netleşecek. Alpay'ın cezası sona ererken, hafif sakatlığı bulunan Veysel'in durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

DHA

Zafer Uysal: "Risk alıp kazandık"

Bucaspor derbisinde rakibin penaltı kazanmasının ardından kırmızı kart gören Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal, müsabakanın bekledikleri gibi zor geçtiğini söyledi.

Uysal, "Buca'nın lig sıralamasındaki konumu bizim için belirleyici değildi. İyi bir takım olduklarını ve sahada iyi mücadele edeceklerini biliyorduk. Sonuçta bu bir İzmir derbisiydi ve rakibimizin farklı bir motivasyonla sahaya çıkacağının farkındaydık. Oyunun genelinde hâkimiyet bizdeydi. Rakibin penaltıdan beraberliği sağlamasının ardından risk aldık ve oyuncularımızın gösterdiği reaksiyon sayesinde maçı kazanmayı başardık. Bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

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