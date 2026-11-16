Herkes onu konuşuyor: Milli oyuncumuzun performansı Avrupa basınına damga vurdu

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, grubu puansız son sırada bitirdi. Karşılaşmada milli yıldızımızın göstermiş olduğu performans, Avrupa basınında da geniş yer buldu.
A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa'ya konuk olduğu gruptaki son maçında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Ev sahibi ekibin gollerini Emirhan Topçu (kendi kalesine) ve Kroupi atarken, milli takımın tek golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
Karşılaşma sonrasında kalecimiz Berke Özer’in göstermiş olduğu performans, Avrupa basınında da geniş yer buldu.
İşte Berke hakkında yazılanlar:
L'EQUIPE (FRANSA): "Fransa, zorlanmasına rağmen Türkiye karşısında galip gelerek Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi başardı. Berke Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bu kurtarışların bazıları muhteşemdi. Yaptığı kurtarışlar, maç içerisinde takımının puan alma umudunu diri tuttu."
AS (İSPANYA): Arda Güler, Fransa'nın markaj hatasından yararlandığı ustaca kullandığı kornerde topu uzak direğe doğru gönderdi ve takım arkadaşına kafayla golü attırdı. Türk kaleci Berke Özer de mükemmel bir oyun sergiledi, ilk yarıda adeta kalesine duvar ördü.
LA VOIX DU NORD (FRANSA): Berke Özer formundaydı. İlk yarıda, Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu? Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden.
KICKER (ALMANYA): Parlak bir performans sergilemeyen Fransa, büyücü Berke Özer’e rağmen grup birinciliğini elde etti. Türkiye, özellikle kaleci Özer'in güçlü performansıyla Fransızların işini zorlaştırdı ancak Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol büyüyü bozdu. Türkiye bir maçtan daha eli boş dönse de bu sefer saygıdeğer bir performans sergiledi.
REAL MADRİD RESMİ SİTE (İSPANYA): Mbappe, Konate ve Camavingalı Fransa ile Arda Güler'in Türkiye'sini yendi. Takımının en dikkat çeken oyuncusu olan Güler maçın tamamında oynadı, takımının golünde açtığı harika ortayla asist yaptı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.