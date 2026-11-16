Herkes onu konuşuyor: Milli oyuncumuzun performansı Avrupa basınına damga vurdu

LA VOIX DU NORD (FRANSA): Berke Özer formundaydı. İlk yarıda, Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu? Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden.