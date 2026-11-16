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Zidane'dan milli oyuncumuza övgü: "Çok iyiydi"

08:27, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:34, 16/11/2026, Pazartesi
AA
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Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarda milli takımın performansını değerlendirirken bir futbolcunun oyununa ayrı parantez açtı. Fransız çalıştırıcı, Kylian Mbappe'nin gol atmasını beklediğini ancak karşısındaki ismin buna izin vermediğini belirterek dikkat çeken bir övgüde bulundu.

UEFA Uluslar A Ligi son maçında Türkiye'yi 2-1 yenen Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, ilk yarıda iyi olmadıklarını, ikinci yarıda gösterdikleri reaksiyonla sonuca gittiklerini söyledi.

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Zidane, ilk yarıda futbolcularının arasında çok mesafe olduğunu dile getirdi.

İtalya maçında da aynı durumun yaşandığını belirten Zidane, "İkinci yarıda topu daha iyi kullandık. Daha iyi olmalıyız. Kaliteli oyuncularımız var. Bizim daha iyi olmamız lazım. Türkiye, topun arkasında koştu. Bizim paslarla oyunu düzenlememiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Devre arasında oyuncularıyla konuştuğunu aktaran Zidane, "Devre arasında oyuncularıma 'Reaksiyon gösterin.' dedim. İlk yarıdan memnun kalmadım. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bazen zor anlar yaşadık ama iyi şekilde karşılık verdik. İlk devrede kötü olmamıza rağmen oyuncularım her şeylerini verdi. Ben de futbolcuydum ve bunun ne olduğunu biliyorum. Bu oyuncular 3 günde 1 maç yapıyor. Bu durumu ikinci yarıda düzelttiler. 6 maçta yaptıklarımızdan memnun kalmaları lazım. Bana göre iyi bir süreci geride bıraktık, daha da iyi olmamız lazım ve bunu yapacağız" açıklamasında bulundu.

Zinedine Zidane, Türk Milli Takımı'nın iyi oyunculardan kurulu olduğunun altını çizdi.


Türkiye'nin oyunu sebebiyle kendi takımında mesafeler arasında boşluklar meydana geldiğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Bazı pozisyonlarda kaleciyle oynamak zorunda kaldık ama oynamamamız gerekiyordu. Baskı anlamında iyi değildik. Türkiye, çok iyi ve teknik bir takım. Topla iyi oynuyorlar. Baskı yapmadığımız zaman çok efor sarf ediyoruz. Türkiye önceki maçtan farklı değildi. Topa sahip oldukları zaman çok iyiler. Hepsi çok iyi ve kaliteli oyuncular. Arda Güler çok üst düzeyde bir oyuncu. Türkiye bu akşam bize gösterdi ki kalpleriyle oynadılar ve bizi zor duruma düşürdüler. İlk yarıda bizden iyilerdi, ikinci yarıda biz daha iyiydik" diye konuştu.

Takım kaptanı Kylian Mbappe ile ilgili de konuşan Zidane, "Bu akşam çok iyiydi. Kendisine fırsatlar buldu. Gol atmasını bekliyordum ama kaleci (Berke Özer) çok iyiydi. Mbappe'den çok memnunum" açıklamasını yaptı.

Başlıklar :Uluslar LigiTürkiyeFransaBerke ÖzerZinedine Zidane
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Zidane'dan milli oyuncumuza övgü: "Çok iyiydi"

UEFA Uluslar A Ligi son maçında Türkiye'yi 2-1 yenen Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, ilk yarıda iyi olmadıklarını, ikinci yarıda gösterdikleri reaksiyonla sonuca gittiklerini söyledi.

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Zidane, ilk yarıda futbolcularının arasında çok mesafe olduğunu dile getirdi.

İtalya maçında da aynı durumun yaşandığını belirten Zidane, "İkinci yarıda topu daha iyi kullandık. Daha iyi olmalıyız. Kaliteli oyuncularımız var. Bizim daha iyi olmamız lazım. Türkiye, topun arkasında koştu. Bizim paslarla oyunu düzenlememiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Devre arasında oyuncularıyla konuştuğunu aktaran Zidane, "Devre arasında oyuncularıma 'Reaksiyon gösterin.' dedim. İlk yarıdan memnun kalmadım. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bazen zor anlar yaşadık ama iyi şekilde karşılık verdik. İlk devrede kötü olmamıza rağmen oyuncularım her şeylerini verdi. Ben de futbolcuydum ve bunun ne olduğunu biliyorum. Bu oyuncular 3 günde 1 maç yapıyor. Bu durumu ikinci yarıda düzelttiler. 6 maçta yaptıklarımızdan memnun kalmaları lazım. Bana göre iyi bir süreci geride bıraktık, daha da iyi olmamız lazım ve bunu yapacağız" açıklamasında bulundu.

Zinedine Zidane, Türk Milli Takımı'nın iyi oyunculardan kurulu olduğunun altını çizdi.


Türkiye'nin oyunu sebebiyle kendi takımında mesafeler arasında boşluklar meydana geldiğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Bazı pozisyonlarda kaleciyle oynamak zorunda kaldık ama oynamamamız gerekiyordu. Baskı anlamında iyi değildik. Türkiye, çok iyi ve teknik bir takım. Topla iyi oynuyorlar. Baskı yapmadığımız zaman çok efor sarf ediyoruz. Türkiye önceki maçtan farklı değildi. Topa sahip oldukları zaman çok iyiler. Hepsi çok iyi ve kaliteli oyuncular. Arda Güler çok üst düzeyde bir oyuncu. Türkiye bu akşam bize gösterdi ki kalpleriyle oynadılar ve bizi zor duruma düşürdüler. İlk yarıda bizden iyilerdi, ikinci yarıda biz daha iyiydik" diye konuştu.

Takım kaptanı Kylian Mbappe ile ilgili de konuşan Zidane, "Bu akşam çok iyiydi. Kendisine fırsatlar buldu. Gol atmasını bekliyordum ama kaleci (Berke Özer) çok iyiydi. Mbappe'den çok memnunum" açıklamasını yaptı.

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