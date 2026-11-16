Zidane'dan milli oyuncumuza övgü: "Çok iyiydi"

Zinedine Zidane, Türk Milli Takımı'nın iyi oyunculardan kurulu olduğunun altını çizdi.





Türkiye'nin oyunu sebebiyle kendi takımında mesafeler arasında boşluklar meydana geldiğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Bazı pozisyonlarda kaleciyle oynamak zorunda kaldık ama oynamamamız gerekiyordu. Baskı anlamında iyi değildik. Türkiye, çok iyi ve teknik bir takım. Topla iyi oynuyorlar. Baskı yapmadığımız zaman çok efor sarf ediyoruz. Türkiye önceki maçtan farklı değildi. Topa sahip oldukları zaman çok iyiler. Hepsi çok iyi ve kaliteli oyuncular. Arda Güler çok üst düzeyde bir oyuncu. Türkiye bu akşam bize gösterdi ki kalpleriyle oynadılar ve bizi zor duruma düşürdüler. İlk yarıda bizden iyilerdi, ikinci yarıda biz daha iyiydik" diye konuştu.