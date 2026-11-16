Fransa'ya 2-1 mağlup olarak UEFA Uluslar A Ligi'ni puansız tamamlayan A Milli Takım'ın küme düşme tehlikesi sürüyor. -11 averajla kritik durumda bulunan Türkiye'nin kaderi, Sırbistan'ın oynayacağı son karşılaşmaya kaldı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, grubu puansız tamamladı. Oynadığı 6 karşılaşmanın tamamını kaybeden ay-yıldızlıların A Ligi'nde kalıp kalamayacağı henüz netlik kazanmadı.
UEFA Uluslar Ligi statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grup sonuncusundan en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Diğer iki takım ise A/B Ligi play-off'unda mücadele ediyor.
Play-off karşılaşmalarında B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlarla eşleşen ekipler, iki ayaklı mücadelelerin ardından yollarına A veya B Ligi'nde devam ediyor. Kazanan takım A Ligi'nde kalırken kaybeden ekip B Ligi'ne düşüyor.
A LİGİ'NDE SON SIRADAKİ TAKIMLAR
Son maçların ardından A Ligi'ndeki grup sonuncularının puan ve averaj durumu şöyle:
Türkiye: 0 puan, -11 averaj
Sırbistan: 0 puan, -7 averaj (1 maçı eksik)
Çekya: 0 puan, -11 averaj
Galler: 3 puan, -5 averaj
Türkiye, -11 averajla Çekya ile aynı averajda bulunuyor. Bu nedenle doğrudan küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan ay-yıldızlıların A Ligi'ndeki geleceği henüz kesinleşmedi.
Bir maçı eksik olan Sırbistan'ın oynayacağı karşılaşma, Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Sırbistan'ın (en az 4 farklı mağlubiyet) alacağı sonuca göre A Milli Takım doğrudan B Ligi'ne düşebilir veya A/B Ligi play-off'unda mücadele etme hakkı kazanabilir. A Milli Takım, attığı gol sayısında Çekya'dan fazla olduğu için bu senaryoda A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkı elde edecek.
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