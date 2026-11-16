UEFA Uluslar Ligi statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grup sonuncusundan en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Diğer iki takım ise A/B Ligi play-off'unda mücadele ediyor.





Play-off karşılaşmalarında B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlarla eşleşen ekipler, iki ayaklı mücadelelerin ardından yollarına A veya B Ligi'nde devam ediyor. Kazanan takım A Ligi'nde kalırken kaybeden ekip B Ligi'ne düşüyor.