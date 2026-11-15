Okan Buruk'u üzen haber: Bir sakatlık daha, yıldız ismin durumu sıkıntı

Milli ara öncesi Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarıyla sarsılan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılıların milli takımda bulunan yıldız ismi, yaşadığı sakatlık nedeniyle Samsunspor karşılaşmasını kaçırabilir.
Süper Lig'de milli ara öncesinde Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarıyla sarsılan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılıların milli takımda bulunan yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın sakatlandığı öğrenildi.
Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgiye göre Uğurcan Çakır, A Milli Takım kampında omzundan sakatlık yaşadı. Tecrübeli file bekçisinin bu sakatlık nedeniyle Süper Lig'de oynanacak Samsunspor karşılaşmasında forma giyememe ihtimali bulunuyor.
Uğurcan'ın sağlık durumuna ilişkin yapılacak kontrollerin ardından sahalara dönüşü ve Samsunspor maçında oynayıp oynayamayacağı netlik kazanacak.
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