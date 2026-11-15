Fransa - Türkiye | Canlı izle - Canlı sonuç

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya konuk olacak. Matmut-Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Kavanagh yönetecek. Kritik mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Grupta oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ve puan alamayan Türkiye, Fransa karşısında hem kötü seriyi sonlandırmak hem de A Ligi'nde kalma umutlarını korumak istiyor.
Ay-yıldızlılarda kart cezasını tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında görev yapabilecek. Belçika maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Ozan Kabak ile sakatlanan Uğurcan Çakır karşılaşmada forma giyemeyecek.
Milliler, grupta puansız olmasına rağmen A Ligi'nde kalma şansını henüz kaybetmedi. Dört grubun son sıralarında bulunan takımlar arasında en kötü puan ve averaja sahip iki ekip doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise B Ligi'nden gelecek ekiplerle play-off mücadelesi verecek.
Son maçlar öncesinde Türkiye ve Çekya'nın -10, Sırbistan'ın ise -7 averajı bulunuyor. 4. Grup'ta yer alan Galler ise 3 puanla son sırada bulunuyor.
Fransa: Maignan, Kumbedi, Konate, Jacquet, Diouf, Cherki, Camavinga, Zaire Emery, Olise, Barcola, Mbappe
Türkiye: Berke, Emirhan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Salih, Zeki, Arda, Enes
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