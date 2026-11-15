Fransa - Türkiye | Canlı izle - Canlı sonuç

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya konuk olacak. Matmut-Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Kavanagh yönetecek. Kritik mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Grupta oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ve puan alamayan Türkiye, Fransa karşısında hem kötü seriyi sonlandırmak hem de A Ligi'nde kalma umutlarını korumak istiyor.

ABDÜLKERİM DÖNÜYOR, 2 EKSİK VAR

Ay-yıldızlılarda kart cezasını tamamlayan Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında görev yapabilecek. Belçika maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Ozan Kabak ile sakatlanan Uğurcan Çakır karşılaşmada forma giyemeyecek.

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A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ DEVAM EDİYOR

Milliler, grupta puansız olmasına rağmen A Ligi'nde kalma şansını henüz kaybetmedi. Dört grubun son sıralarında bulunan takımlar arasında en kötü puan ve averaja sahip iki ekip doğrudan B Ligi'ne düşecek. Diğer iki takım ise B Ligi'nden gelecek ekiplerle play-off mücadelesi verecek.

Son maçlar öncesinde Türkiye ve Çekya'nın -10, Sırbistan'ın ise -7 averajı bulunuyor. 4. Grup'ta yer alan Galler ise 3 puanla son sırada bulunuyor.

FRANSA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Maignan, Kumbedi, Konate, Jacquet, Diouf, Cherki, Camavinga, Zaire Emery, Olise, Barcola, Mbappe

Türkiye: Berke, Emirhan, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Salih, Zeki, Arda, Enes

FRANSA - TÜRKİYE CANLI SKOR





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