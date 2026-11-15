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Türkiye Fransa'ya yenilirse ne olur, B Ligi'ne mi düşecek?

11:51, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, son maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Belçika karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından puansız şekilde son sırada bulunan milliler, Fransa deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor. Peki, Türkiye Fransa'ya yenilirse ne olacak? A Milli Takım B Ligi'ne mi düşecek?

Türkiye Fransa'ya yenilirse kaç puanda kalacak?


A Milli Takım, grupta oynadığı 5 karşılaşmada henüz puan alamadı. Fransa karşısında alınacak bir mağlubiyet durumunda milliler, 0 puanda kalacak ve A Ligi 1. Grup'u dördüncü sırada tamamlayacak.


Bu sonuçla Türkiye'nin grup sıralamasında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Türkiye doğrudan B Ligi'ne mi düşecek?


Türkiye'nin Fransa'ya yenilmesi, doğrudan B Ligi'ne düşeceği anlamına gelmiyor. UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği statüye göre A Ligi'nde gruplarını dördüncü sırada tamamlayan takımlar arasında bir sıralama yapılacak.



En düşük sıralamadaki iki dördüncü takım doğrudan B Ligi'ne düşerken, diğer iki takım A/B Ligi play-off'larına katılacak.


Türkiye'nin Fransa karşısında mağlup olması halinde puansız kalacak olması, millilerin bu sıralamada dezavantajlı konumda bulunmasına neden olacak.

Türkiye'nin kaderini diğer gruplardaki sonuçlar belirleyecek


Türkiye'nin doğrudan küme düşüp düşmeyeceği, diğer gruplardaki dördüncü sıradaki takımların alacağı sonuçlara da bağlı olacak.



A Milli Takım, diğer iki dördüncü takımdan daha düşük sıralamada kalırsa doğrudan B Ligi'ne düşecek. En iyi iki dördüncü takım arasında yer alması halinde ise A/B Ligi play-off'larında mücadele ederek üst ligde kalma şansını sürdürecek.

Play-off ihtimali devam edebilir


Türkiye'nin Fransa karşısında mağlup olması halinde bile A Ligi'nde kalma ihtimali tamamen ortadan kalkmayacak. Ancak millilerin play-off hakkı elde edebilmesi için diğer gruplardaki sonuçların lehine gerçekleşmesi gerekecek.

Özetle Türkiye, Fransa'ya yenilirse grubu 0 puanla tamamlayacak. Millilerin doğrudan B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği ise diğer gruplardaki dördüncü takımların sıralamasına göre kesinleşecek.

Başlıklar :TürkiyeFransaUEFA Uluslar Ligi
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Türkiye Fransa'ya yenilirse ne olur, B Ligi'ne mi düşecek?

Türkiye Fransa'ya yenilirse kaç puanda kalacak?


A Milli Takım, grupta oynadığı 5 karşılaşmada henüz puan alamadı. Fransa karşısında alınacak bir mağlubiyet durumunda milliler, 0 puanda kalacak ve A Ligi 1. Grup'u dördüncü sırada tamamlayacak.


Bu sonuçla Türkiye'nin grup sıralamasında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Türkiye doğrudan B Ligi'ne mi düşecek?


Türkiye'nin Fransa'ya yenilmesi, doğrudan B Ligi'ne düşeceği anlamına gelmiyor. UEFA'nın 2026-2027 sezonu için belirlediği statüye göre A Ligi'nde gruplarını dördüncü sırada tamamlayan takımlar arasında bir sıralama yapılacak.



En düşük sıralamadaki iki dördüncü takım doğrudan B Ligi'ne düşerken, diğer iki takım A/B Ligi play-off'larına katılacak.


Türkiye'nin Fransa karşısında mağlup olması halinde puansız kalacak olması, millilerin bu sıralamada dezavantajlı konumda bulunmasına neden olacak.

Türkiye'nin kaderini diğer gruplardaki sonuçlar belirleyecek


Türkiye'nin doğrudan küme düşüp düşmeyeceği, diğer gruplardaki dördüncü sıradaki takımların alacağı sonuçlara da bağlı olacak.



A Milli Takım, diğer iki dördüncü takımdan daha düşük sıralamada kalırsa doğrudan B Ligi'ne düşecek. En iyi iki dördüncü takım arasında yer alması halinde ise A/B Ligi play-off'larında mücadele ederek üst ligde kalma şansını sürdürecek.

Play-off ihtimali devam edebilir


Türkiye'nin Fransa karşısında mağlup olması halinde bile A Ligi'nde kalma ihtimali tamamen ortadan kalkmayacak. Ancak millilerin play-off hakkı elde edebilmesi için diğer gruplardaki sonuçların lehine gerçekleşmesi gerekecek.

Özetle Türkiye, Fransa'ya yenilirse grubu 0 puanla tamamlayacak. Millilerin doğrudan B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği ise diğer gruplardaki dördüncü takımların sıralamasına göre kesinleşecek.

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