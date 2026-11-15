Ne Greenwood ne Kante! Fenerbahçeli yıldız için şok itiraf: ‘Hem PSG’yi hem de iki katı maaşı reddetti’

Eski sportif direktör, “Vedat Muriqi, oyunu yorumlayış biçimiyle çok iyi bir santrfor. Ancak Lazio'da çeşitli nedenlerden ötürü verebileceği şeyi veremedi. PSG'ye gitmek için Paris'e giden özel bir uçağı vardı ama Lazio'ya gelmek için bunu reddetti.” ifadelerini kullandı.



