Sörloth yeniden Türkiye'ye geliyor! En güçlü aday belli oldu

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Ara transfer dönemi yaklaşırken gol yollarını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınından yansıyan haberlere göre, Atletico Madrid forması giyen tecrübeli golcü Alexander Sörloth'un İspanyol kulübündeki günlerinden memnun olmadığı ve takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Geçmişte Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan ve Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Norveçli santrforun, kariyerine yeniden Türkiye'de devam etme fikrine sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe rakiplerinin önünde

Haberin detaylarında, Sörloth'un olası Süper Lig transferinde Fenerbahçe'nin en güçlü aday konumunda bulunduğu vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin bu transferde diğer rakiplerine kıyasla bir adım önde olduğu ve yıldız oyuncuyu kadroya katmaya en yakın ekip olduğu öne sürüldü.

Reklam Reklam

Spor

Altay Bayındır yeni takımında ilk maçına çıktı! Gol yağmuru oldu