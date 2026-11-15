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Fransa - Türkiye Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

09:32, 15/11/2026, PazarG: Güncelleme: 09:34, 15/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.45’te başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek. Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak. Fransa - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11'ler haberimizde.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.


FRANSA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.


Grubun diğer maçında Belçika ile İtalya, Brüksel'de TSİ 22.45'te karşılaşacak.

GRUPTA SON SIRADA YER ALIYOR


A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takım 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor.


Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti.


Grupta İtalya ve Fransa'nın 10'ar, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor.

A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ


A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor.



A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.


Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip.

ABDÜLKERİM DÖNÜYOR, OZAN CEZALI


Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek.


Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak.


A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU


Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 24 kişilik aday kadrosu şöyle:


Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)


Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Roma)


Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)


Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)


FRANSA'NIN ADAY KADROSU


Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)


Defans: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih), Leny Yoro (Manchester United)


Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)


Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Desire Doue (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Pablo Pagis (Paris), Marcus Thuram (Inter)



TARİHİNDEKİ 660'INCI MÜSABAKA


UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 660'ıncı müsabakaya çıkacak.


Türkiye, 103 yıllık tarihinde 370'i resmi, 289'u özel 659 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 248 yenilgi yaşadı.


Ay-yıldızlılar, 281'i deplasmanda, 284'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 909 gol attı, kalesinde 945 gol gördü.


Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 659 müsabakanın 569'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI


Milliler, 659 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.


Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.


Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET


Ay-yıldızlı ekip, oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti.


Sekiz maçta 7 yenilgi yaşayan ve yalnızca ABD'yi yenebilen milli takım, bu süreçte kalesinde 18 gol görürken, sadece 5 gol atabildi.


ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olan milli takım, ABD galibiyetiyle grubu tamamladı.


Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde de Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenildi.



SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İKİNCİ MAÇ


A Milli Futbol Takımı, İtalyan Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ikinci maçına Fransa karşısında çıkacak.


UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 5 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Sergen Yalçın ile çıkacağı ikinci maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.


Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak.


Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.


Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.


İLK MAÇ 1996'DA


Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.


Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.


İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.



SON MAÇ EYLÜL'DE


İki takım arasındaki son mücadele UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında oynandı.


Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Türkiye, Uğurcan Çakır'ın 87'de gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.


FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ


Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.


Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.


FRANSA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11'LER


Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe.


Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes.


Başlıklar :FransaTürkiyeUluslar Ligi
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Fransa - Türkiye Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.


FRANSA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.


Grubun diğer maçında Belçika ile İtalya, Brüksel'de TSİ 22.45'te karşılaşacak.

GRUPTA SON SIRADA YER ALIYOR


A Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçı da kaybeden milli takım 1. Grup'ta puansız olarak son sırada yer alıyor.


Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti.


Grupta İtalya ve Fransa'nın 10'ar, Belçika'nın ise 9 puanı bulunuyor.

A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ


A Milli Futbol Takımı'nın, grupta oynadığı 5 maçı da kaybetmesine rağmen A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor.



A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan 4 takımdan en kötü puan ve averaja sahip 2 takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer 2 takım B Ligi'nden gelen 2 takımla play-off oynayacak.


Son maçlar öncesinde 1. Grup'ta Türkiye (-10 averaj), 2. Grup'ta Sırbistan (-7 averaj), 3. Grup'ta Çekya'nın (-10 averaj) puanı bulunmuyor. 4. Grup'taki Norveç ise 3 puana sahip.

ABDÜLKERİM DÖNÜYOR, OZAN CEZALI


Ay-yıldızlı ekipte kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Fransa karşısında forma giyebilecek.


Belçika maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve kamptan ayrılan Ozan Kabak ise Fransa karşısında sahada olamayacak.


A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU


Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 24 kişilik aday kadrosu şöyle:


Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)


Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Roma)


Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)


Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)


FRANSA'NIN ADAY KADROSU


Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Kaleci: Mike Maignan (Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)


Defans: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth) Dayot Upamecano (Bayern Münih), Leny Yoro (Manchester United)


Orta Saha: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)


Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Desire Doue (PSG), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Pablo Pagis (Paris), Marcus Thuram (Inter)



TARİHİNDEKİ 660'INCI MÜSABAKA


UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 660'ıncı müsabakaya çıkacak.


Türkiye, 103 yıllık tarihinde 370'i resmi, 289'u özel 659 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 248 yenilgi yaşadı.


Ay-yıldızlılar, 281'i deplasmanda, 284'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 909 gol attı, kalesinde 945 gol gördü.


Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 659 müsabakanın 569'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI


Milliler, 659 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.


Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.


Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET


Ay-yıldızlı ekip, oynadığı son 8 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti.


Sekiz maçta 7 yenilgi yaşayan ve yalnızca ABD'yi yenebilen milli takım, bu süreçte kalesinde 18 gol görürken, sadece 5 gol atabildi.


ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olan milli takım, ABD galibiyetiyle grubu tamamladı.


Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde de Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0, Bologna'da İtalya'ya 3-1 ve İzmir'de Belçika'ya 2-1 yenildi.



SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İKİNCİ MAÇ


A Milli Futbol Takımı, İtalyan Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ikinci maçına Fransa karşısında çıkacak.


UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 5 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Sergen Yalçın ile çıkacağı ikinci maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.


Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak.


Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.


Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.


İLK MAÇ 1996'DA


Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.


Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.


İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.



SON MAÇ EYLÜL'DE


İki takım arasındaki son mücadele UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında oynandı.


Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Türkiye, Uğurcan Çakır'ın 87'de gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.


FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ


Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.


Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.


FRANSA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11'LER


Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe.


Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Orkun, Yunus, Arda, Barış Alper, Enes.


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