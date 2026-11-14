Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerden 3'ünün cenazesi, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter, önceki gün akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde kaza kırıma uğradı.
Kazada 4 asker şehit oldu
Kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.
Şehitlerin otopsi işlemleri Ankara Adli Tıp Kurumu'nda tamamlandı.
Mürted'de askeri tören düzenlendi
Binbaşı Erdem Çimen, Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in cenazeleri için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören yapıldı. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, askeri erkan, şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı.
Saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin özgeçmişleri okundu. Ardından şehitler için dua okundu.
Cenazeler İzmir, Hatay ve Kayseri'ye gönderildi
Türk bayraklarına sarılı tabutlar, askerlerin omuzlarında uçaklara taşındı. Erdem Çimen'in cenazesi İzmir'e, Hüseyin Zehir'in cenazesi Hatay'a, Serkan Önder'in cenazesi ise Kayseri'ye gönderildi.
Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.
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