Emzirilirken fenalaşan iki aylık bebek hayatını kaybetti
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından toprağa verildi.
Malatya’da annesinin emzirdiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük E.L.C. aniden fenalaştı. Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze namazının ardından toprağa verildi
Adli Tıp Kurumuna kaldırılan bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Minik bebek, Ali Baba Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Karababa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.