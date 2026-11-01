Emzirilirken fenalaşan iki aylık bebek hayatını kaybetti

Malatya’da tefecilik operasyonu: 20 milyon liralık senet ele geçirildi

Malatya’da tefecilik, organ ve doku ticareti ile yağma suçlarına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 19 milyon 905 bin lira değerinde senet ile ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.