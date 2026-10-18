Malatya’da beton mikseri ile çarpışan araç devrildi: İki kişi yaralandı

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı: Veli Ağbaba'dan ilk açıklama

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılırken, yapılan tetkiklerde herhangi bir patoloji görülmediği ve tedbir amacıyla koroner yoğun bakımda takibine karar verildiği bildirildi. Veli Ağbaba, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.