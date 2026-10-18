Malatya’da beton mikseri ile çarpışan araç devrildi: İki kişi yaralandı
23:16, 18/10/2026, Pazar
IHA
Beton mikseri ile çarpışan araç devrildi.
Malatya-Hekimhan karayolunda beton mikseri ile çarpışan aracın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Hekimhan-Malatya karayolunun 25’inci kilometresindeki Dostal mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, beton mikseri ile çarpışan araç devrildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Başlıklar :MalatyaBeton mikseriTrafik kazası