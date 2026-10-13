11:18, 13/10/2026, Salı
Tohma Kanyonu sonbaharın renklerine büründü
Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Kanyonu, sonbaharın gelişiyle sarı, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Sarp kayalıkları, içinden geçen Tohma Çayı ve renk değiştiren ağaçlarıyla dikkat çeken kanyon, dronla havadan görüntülendi.
SARI, KIZIL VE YEŞİL AYNI MANZARADA BULUŞTU
Tohma Kanyonu’nda sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları renk değiştirmeye başladı. Tohma Çayı boyunca uzanan çınar, selvi, söğüt, kavak, ceviz, kuşburnu ve incir ağaçları, bölgeye farklı bir görünüm kazandırdı. Jeolojik dönemlerde meydana gelen kırılmalarla oluşan kanyon, sarp kayalıklarının arasından akan suyuyla da doğal güzelliğini gözler önüne seriyor.
DOĞAL GÜZELLİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Tarihi ve doğal özellikleriyle yılın dört mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çeken Tohma Kanyonu’nda, sonbahar renkleriyle oluşan manzara dikkat çekti. Kanyonun sarp kayalıkları, çay yatağı ve renk cümbüşü oluşturan ağaçları dronla kaydedildi.
Başlıklar :Tohma KanyonuMalatyaDarende