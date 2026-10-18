Fon tasfiyelerinde 40,8 milyar TL’lik ödeme tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen Altıncı Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin gelişmeler ve sermaye piyasalarında yapılması planlanan yeni düzenlemeler değerlendirildi.

Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yatırım fonlarının tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ile ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasına yönelik kanun teklifinin 14 Ekim 2026’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiği belirtildi. Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Tasfiye sürecindeki fon sayısı 65’e düştü

Açıklamaya göre, tasfiye sürecinin başlangıcından bugüne kadar A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından yönetilen 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye yönelik toplam yaklaşık 40,8 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlandı.

Bu gelişmeyle birlikte tasfiye sürecinde bulunan yatırım fonlarının sayısı 131’den 65’e geriledi.

Hedef Portföy fonları için de tasfiye kararı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla, Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin de A1, Bulls ve Pardus Portföy tarafından yönetilen fonlar için belirlenen esaslara tabi tutulmasına karar verildi.

Açıklamada, önümüzdeki hafta bu kapsamda, başta para piyasası fonlarında bulunanlar olmak üzere azami sayıda kişiye ödeme yapılmasının planlandığı bildirildi.

Sermaye Piyasası Kanunu’nda kapsamlı değişiklik hazırlığı

Toplantıda, mevcut kanun teklifinin yanı sıra sermaye piyasalarındaki yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi ve yaptırım ile cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla yeni bir taslak düzenleme de gündeme geldi.

Sermaye Piyasası Kanunu’nda kalıcı ve kapsamlı değişiklikler öngören taslağa ilişkin ilk değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.