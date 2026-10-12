Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net sözlerle 'fon' mesajı: Haksız kazancı olan bedelini öder

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.40'ta başladı.

Üç buçuk saat süren toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İster adi suçlu, ister belediye vurguncusu, ister uyuşturucu tüccarı, isterse terör örgütü mensubu olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzurlu olmamalıdır. Devletimizin nefesi, adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir." dedi.

"Rabbim, milletimize böylesi acıları bir daha yaşatmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Yaralanan 26 vatandaştan 13'ünün taburcu edildiğini, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Erdoğan, "Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabbim, milletimize böylesi acıları bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

"Fon meselesi Kabine'nin ana konusuydu"

Erdoğan, Kabine'nin 73'üncü toplantısını az önce tamamladıklarını, bugünkü toplantıda ülke ve milletin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettiklerini aktardı.

Bölgede yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Erdoğan, çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durumun Kabinenin ana konuları olduğunu söyledi.

Son iki haftada millete hizmet yolunda neler yaptıklarını anlatan Erdoğan, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. Dönem Beşinci Yasama Yılı'nın açılışına katılarak Genel Kurula hitap ettiklerini anımsattı.

Yeni yasama yılının Türkiye, millet, demokrasi ve siyasi partiler için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Meclisimizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin ilk gün şahit olduğumuz çiğliklere tevessül edilmeden demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum." dedi.

TEKNOFEST Güneydoğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Ekim'de Şanlıurfalıların misafiri olduklarını hatırlatarak, bu yıl rekor katılımla düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerin heyecanına ortak olduklarını, yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Orada bir kere daha gördük ki Türkiye'nin istikbali, düşünen, araştıran, üreten, kendi teknolojisini geliştiren gençlerimizin ellerinde yükseliyor." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ödül alan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyor, bu büyük teknoloji şöleninin Şanlıurfa'da başarıyla tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı gün 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarını hizmete açtık. 500 bin metrekare kapalı alanı, 2 bin yatak kapasitesi, 451 poliklinik odası, 60 ameliyathanesi ve diğer birimleriyle Şanlıurfalılara birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk. Şanlıurfa Şehir Hastanemizin ve diğer yatırımlarımızın da hayırlı olmasını diliyor, bütün kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum."

Uluslararası Uzay Kongresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettiklerini anımsattı.

Antalya'da düzenlenen kongrede 111 ülkeden alanında uzman isimlerle bir araya geldiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak uzayda daha güçlü bir varlık göstermek, kendi teknolojimizi geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirdiğimiz aracın üretim, montaj ve entegrasyon aşamaları tamamlandı. 3,5 ton ağırlığındaki ve yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip aracımızın sistem seviyesi çevresel testleri devam ediyor. 6 Ekim'de 2026-2027 Akademik Yılı'nın açılışını Külliye'mizde düzenlenen törenle gerçekleştirdik. Aynı programda Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödülleri'ni sahiplerine takdim ettik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyor, ödül alan isimleri tebrik ediyorum."

"Suç coğrafyası, bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı olmaktan çıktı"

Erdoğan, 9 Ekim'de İstanbul'da "Adaletin Zirvesi İnsanlık İçin Ortak Sorumluluk" temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldıklarını hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Şurası bir gerçek ki bugün suç coğrafyası, artık tek bir ülkenin hudutlarıyla sınırlı olmaktan çıkmıştır. İster adi suçlu, ister belediye vurguncusu, ister uyuşturucu tüccarı, isterse terör örgütü mensubu olsun, hukukun dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzurlu olmamalıdır. Devletimizin nefesi, adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir. Bu kapsamda 2026'nın ilk 9 ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar çerçevesinde 736 kişiyi ülkemize getirdik. Nerede saklanırsa saklansınlar, milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz."

"Halkalı-Kapıkule arası seyahat 1,5 saate inecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin açılışını yapmak üzere Babaeski'de bulunduklarını hatırlattı.

Toplam 229 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattının en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini tamamladıklarını anlatan Erdoğan, "Projenin tüm etapları tamamlandığında Halkalı-Kapıkule arası seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3 milyona, yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek. Emeği geçenleri tebrik ediyor, açılışını yaptığımız Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ekim'de de kuruluşunun 75. yılını kutlayan İlim Yayma Cemiyetinin güzide mensuplarıyla bir araya geldiklerini hatırlatarak, üç çeyrek asırdır eğitim ve sivil toplum alanlarında ülkeye önemli katkılar sunan Cemiyetin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Köklerine bağlı, değerlerini bilen, çağın bilgisini kuşanan ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmenin büyük bir emek ve fedakarlık işi olduğuna işaret eden Erdoğan, "İlim Yayma ailesini bu samimi gayretlerinden ötürü yürekten tebrik ediyor, çalışmalarında Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum." diye konuştu.

İstanbul'da kentsel dönüşüme güçlü vurgu

Geçen hafta İstanbul Maltepe'de bir binanın çökmesiyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Erdoğan, olayda vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Maltepe'deki söz konusu acı olayın İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur. Şunu bir defa açık açık söylemek durumundayım. Biz, her kentsel dönüşüm dediğimizde, birilerinin çıkıp 'rantsal dönüşüm' diyerek feveran etmesinden artık bıktık, usandık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Bakıyorsunuz, kendileri villalarda lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca, en fazla bunlar bağırıyor. En çok bunların sesi çıkıyor. En fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakarlığa artık 'dur' demenin vakti gelmiştir. Hükümet olarak, mali idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız."

"Lütfen kentsel dönüşümde atılacak adımları ertelemeyin"

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan İstanbul'u kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012 yılından beri İstanbul'da 1 milyon 298 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise halen devam ediyor. 5 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk. Vatandaşımızı kentsel dönüşüme teşvik etmek için de her adımı attık. İstanbulumuza özel 'Yarısı Bizden Kampanyamızı' başlattık. 'Yarısı Bizden' ile bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Daha fazla vatandaşımız bu imkandan yararlanabilsin diye kampanyanın süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzattık. Mevcut destek programımızda her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği sağlıyoruz. İş yeri sahiplerimize 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriyoruz. Yani insanımızı, çatısı altında gönül huzuruyla oturacağı güvenli konutları kavuşturmak için devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz."

Erdoğan, İstanbul'da yaşayan vatandaşlara "Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Komşularınızla uzlaşmak, gerekli işlemleri başlatmak, güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümetimiz tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuşken, siyasi parti ayırt etmeksizin tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Şehrini ilçesini gerçekten seven sorumluluk sahibi belediye başkanlarını kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye çağırıyorum." diye konuştu.

"Husilerin saldırılarını en güçlü biçimde lanetliyoruz"

Türkiye'nin bölgesindeki çatışma alanlarına her gün yenilerinin eklendiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Lübnan'dan Yemen'e ve İran'a uzanan hatta gerilim tırmanmakta, özellikle vekil güçler aracılığıyla farklı hesaplar görüşülmeye çalışılmaktadır. Türkiye bir süredir etrafını çevreleyen kriz kuşağına rağmen istikrar adası, güven ve huzur adası konumunu her geçen gün perçinlemektedir. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla anlaşmazlıkların harp sahasında değil, müzakere masasında diyalog ve diplomasiyle çözümünü savunuyoruz. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temel ilkemizdir. Bize göre bölünme ve parçalanma sadece bölgemizi kan gölüne çevirmek isteyen şer odaklarının çıkarlarına hizmet edecektir.

Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırıları en güçlü biçimde lanetliyoruz. Aralarında umre ziyareti yapanların da olduğu vefat eden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiye hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır."

"Barışı savunmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsal altyapısının oluşturulması çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Savunma işbirliğimizi iki temel kulvarda ilerletiyoruz. İlk olarak kolektif savunma ve bölgesel işbirliği hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İkinci olarak bu işbirliğinin kalıcı ve işleyen bir kurumsal yapıya kavuşması için gerekli adımları atıyoruz. Bilinmesini isterim ki, NATO'da olduğu gibi ortak savunma anlaşması kapsamındaki faaliyetler de ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir. Türkiye'yi farklı bir yerde resmetmeye çalışan ve kime hizmet ettiği aşikar olan söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz, hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Biz, bölgemizin tamamında barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz."

İŞKUR Gençlik Programı'nda genişleme

Toplantıda ele alınan konulardan birinin de geçen yıl hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı olduğunu belirten Erdoğan, gençlerin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına, tecrübe kazanıp geleceğe daha iyi hazırlanmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Erdoğan, bu amaçla başlattıkları İŞKUR Gençlik Programı'na gençlerin de çok yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

Bugüne kadar programdan istifade eden genç sayısının 220 bine yaklaştığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19 bin 250 liraya kadar destek alabilecek."

Ayrıca gençlerin sigorta primlerini devletin karşılayacağını dile getiren Erdoğan, ilaveten belirli şartlarda 1250 liralık promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkanları sunulacağını söyledi.

"Gençliğin üretim çağı, yani güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz." diyen Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'ndan ise 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisinin yararlanmasını amaçladıklarını ifade etti.

Gençleri şahsi ikballerine alet etmeye çalışanlara inat, gençlerin eğitimine, istihdamına ve geleceğine desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Gençlerimizi ne marjinal yapıların ne terör örgütlerinin ne de kariyerist siyasetçilerin ihtiraslarına terk etmeyeceğiz. Bu güzel haberimizin bütün gençlerimize, ailelerine ve üniversitelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

"Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içinde olduklarını belirterek, önceki kabine toplantısından bu yana Devlet Denetleme Kurulunun görevlendirilmesinden Fon Koordinasyon Kurulunun teşkiline, TBMM'nin bilgilendirilmesinden kanuni düzenleme gerektiren hususlarda yasa teklifinin Meclisin takdirine sunulmasına, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin Emlak Katılım'a devrinin başlamasından merkezi kayıt kuruluşu işlemleri tamamlanan fonların ödemelerinin başlamasına kadar pek çok müspet adım atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 99 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Kanun teklifinin Meclisimizden geçmesiyle birlikte ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerine başlanacak. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılmasını müteakip yatırımcıların kayda değer bir bölümü ara ödemelerini almış olacak. Fon Koordinasyon Kurulumuz kamuoyumuzu detaylı ve düzenli bir şekilde bilgilendirecek.

Bizim şu anda birinci önceliğimiz siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf, adil, hızlı biçimde yönetilmesidir. Bir kere daha şunu herkesin bilmesini, herkesin anlamasını isterim. Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir. Fahiş getiriler elde etmiş spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa, bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Başkaları soygunculara, milletin malına el uzatanlara, harama tevessül edenlere sırf siyasi parti aidiyetleri sebebiyle sahip çıkabilir, onlara kol kanat gerebilir, onlar için şehir şehir gezip miting düzenleyebilir. Biz, onlara benzemeyiz. Bizim ne siyaset tarzımızda ne de devlet yönetim anlayışımızda asla böyle bir durum olamaz. Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun, hesabını sorarız ve soruyoruz."

"Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönemde Türkiye'yi benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarının bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek, işleyişini çok daha sağlıklı hale getireceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elbette bu adımları atarken boğazlarına kadar çamura batmış olanların tamamen 'çamur at izi kalsın' mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kadrolarımıza karşı, Kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bakın, Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Ama hiç kimsenin ünvanı, mesleği, konumu ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez. Eleştiri hakkı, yalan ve çarpıtmayla muhatabını karalama hakkı değildir. Aynı şekilde ifade özgürlüğü önüne gelene iftira atma serbestisi değildir. Kamu adına hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalı, insanların onuruyla, haysiyetiyle oynamamalıdır. Bu düşüncelerle Kabine toplantımızda aldığımız kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin diyor, tekrar görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

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