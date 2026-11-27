Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 2026 yılının son toplantısını Külliye’de gerçekleştirdi. 2 saat 20 dakika süren toplantıda alınan kararlar İletişim Başkanlığı’nca açıklandı. PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Terörsüz Türkiye süreci ve Terörsüz Bölge hedefine ilişkin çalışmalarda kaydedilen somut ilerlemeler ve mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde yürütülen çok boyutlu faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Toplantıda, organize suç örgütleri hiçbir surette müsaade edilmeyeceğinin altı çizildi.

İSRAİL’E KARŞI KARARLI TUTUM

Suriye ve Irak ile çok boyutlu iş birliğinin her alanda ilerletilmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, Türkiye’nin, bölgenin geleceği için çalışmaya devam edeceği kaydedildi. İsrail Yönetimi’nin Filistin, Lübnan ve Suriye’yi hedef alan işgal ve ilhak politikalarının bölgedeki istikrarsızlığı artırdığı belirtilen toplantıda, “Tüm aktörler, yükümlülüklerine rağmen hukuk tanımazlıkta ısrar eden İsrail Yönetimi karşısında daha kararlı bir tutum sergilemeye davet edilmiştir” vurgusu yapıldı.

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LİBYA DA GÜNDEMDEYDİ

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne ilişkin meselelerde diplomasiyi esas alan yapıcı yaklaşımını muhafaza edeceği kaydedilen toplantıda, Rusya-Ukrayna ve ABD/İsrail-İran savaşlarına ilişkin son gelişmeler ele alındı. Libya’nın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmalar ile bu alanda katedilen mesafe değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’nin, kardeş Libya halkının huzur ve refahı için gayret göstermeye devam edeceği belirtildi.

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