Tüm kulüpler tek yürek oldu, TFF'den Beşiktaş için henüz ses yok!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maçta Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcistan polisi müdahale etti. Tribünlerde çıkan gerginlik nedeniyle karşılaşma durdurulurken Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaşananlara dair henüz resmi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.