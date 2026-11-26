UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında güvenlik bahanesiyle Gürcistan'ın Batum kentindeki Adjarabet Arena'da oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva karşılaşmasının ardından, siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Kassoum Ouattara'dan dikkat çeken bir hareket geldi.
2-1 kazanılan maçın ardından sevinen Kassoum Ouattara, tribünlerden uzatılan Filistin bayrağını aldı. Ouattara, aldığı bayrağı stat içerisindeki UEFA yazısının üzerine asarak dikkat çeken bir duruş sergiledi.
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